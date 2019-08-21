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Катастрофа вертолета с россиянами в Греции попала на видео

17:27
  • среда
  • 21 августа 2019

Аварию снял один из очевидцев

Момент гибели вертолета, на борту которого находились россияне, сняли на видео очевидцы. Авария произошла возле греческого острова Порос.  Видео снято на мобильный телефон. На кадрах видно, как дымящаяся машина падает в воду. Ролик показали в эфире греческого телеканала ANT.
Рухнувший с россиянами на борту вертолет обесточил весь греческий остров

Как сообщал ТВЦ.ru, частный вертолет Agusta A-109 летел из города Краниди в афинский аэропорт. По неизвестной пока причине машина задела линии электропередачи и упала в море. Позже стало известно, что на борту находились двое россиян - в том числе основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

По данным РБК, Абрамов владел компанией Plaza Development, которая специализируется на бизнес-центрах. Предприниматель известен участием в программе "200 храмов" — проекте строительства православных церквей в Москве. На борту вертолета вместе с бизнесменом были его знакомые, все пассажиры и пилот погибли.

 

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