Собянин поддержал предложение повысить доплаты к пенсиям

Решение будет принято в ближайшие недели

Основные работы по благоустройству Зеленограда завершатся уже к 1 сентября. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин во время посещения округа, передает "ТВ Центр".

В Зеленограде мэр осмотрел первую в Москве школу-детский сад, которая недавно открылась. В четырехэтажном блоке размещается учебный корпус на 300 учеников, в трехэтажном - детский сад на 250 ребят. Созданы условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. В заведении также обустроены собственные спортивные и прогулочные площадки для групп продленного дня.

Всего в 2019 году в Зеленограде проводятся работы по благоустройству 169 различных объектов. В их числе — Парк Победы и Центральный проспект. Открываются новые скверы, приводят в порядок 30 улиц и площадей, десятки дворов.

Кроме того, запланированы работы по ремонту фасадов восьми жилых многоэтажек и замене лифтов. Мэр по традиции пообщался с жителями. В их числе пенсионеры, которые задали вопрос о повышении социальных выплат.

"Пенсиями и выплатами занимается Пенсионный фонд, а Москва устанавливает минимальный доход пенсионера, и это мы делаем достаточно регулярно. Помните, что мы в прошлом году повысили сразу на 3 тысячи. Растут доходы, растет подоходный налог, получается, что растут заработные платы. Первый признак того, что экономика нормально развивается. Исходя из этого, как я обещал, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько - еще раз посчитаем и буквально, наверно, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение, но то, что мы это сделаем - это точно", - сказал Собянин.