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"Фейк и деза": Захарова уличила Киев в грязной провокации

18:03
  • среда
  • 21 августа 2019

Авторов этой лжи следует призвать к ответу

Киев распространяет ложь о ситуации с российским гражданином Евгением Мефедовым, который 5 лет провел в украинской тюрьме. Информация о "формальном отношении", с которым, якобы, он столкнулся в Генкосульстве России в Одессе, не соответствует действительности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"В "инете" распространяется фейк о том, что… с него потребовали установленную плату за оформление документов, не приняв в расчет все гуманитарные обстоятельства его случая. Повторю, это фейк, деза, ложь. Не поддавайтесь на провокации", — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Захарова добавила, что 21 августа в российское генконсульство в Одессе поступили материалы, необходимые для оформления паспорта Мефедову. Россиянин получит документы в течение двух дней, речи о какой-либо плате не идет.

Евгений Мефедов 2 мая 2014 года был среди активистов "антимайдана" в Одессе, которых вооруженные радикалы загнали в Дом профсоюзов. Здание подожгли, в пламени погибли 48 человек. Мефедов попал в реанимацию с тяжелыми ожогами, а прямо из больницы его забрали в следственный изолятор, обвинив в организации беспорядков.

Судили россиянина несколько лет - лишь в сентябре 2017 года "за недоказанностью преступления" 19 человек, в том числе Мефедов, были освобождены. Однако Евгения и Сергея Долженкова прямо в зале суда арестовали по новому обвинению - в сепаратизме. 16 августа 2019 года Центральный районный суд города Николаева решил, что Мефедова можно освободить под залог. Необходимую сумму собрали при участии партии "Оппозиционная платформа", напоминает RT.

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