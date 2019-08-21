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Крокодил Кастро набросился на шведского пенсионера

18:37
  • среда
  • 21 августа 2019

Пострадавшего удалось спасти

Чрезвычайное происшествие в Стокгольме – на посетителя тематического парка Скансен напал крокодил. Рептилия по кличке Кастро схватила пенсионера за руку. 75-летнего мужчину удалось спасти, он в реанимации.
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Пикантность истории в том, что агрессивный крокодил – рептилия с богатой биографией. Когда-то он принадлежал лидеру Кубы Фиделю Кастро. Пламенный революционер в 1978 году преподнес оригинальный подарок советскому космонавту Владимиру Шаталову – причем Кастро, как недолго думая назвали рептилию, прибыл в СССР не один, а с подругой Хиллари.

Шаталову, судя по всему, было некогда заниматься воспитанием крокодилов – все время занимал космос – и он подарил их Московскому зоопарку. А тот, в свою очередь, отправил Кастро и Хиллари в Стокгольм.

Хиллари за непристойным поведением своего старого приятеля наблюдала из угла вольера. Как пояснили служители тематического парка, пенсионер держал руку с внутренней стороны стекла.  Это была не обычная экскурсия, а некое мероприятие, и пожилой швед готовился произнести речь. Как только он заговорил и взмахнул рукой, Кастро на него набросился. К счастью, руку удалось спасти – но пенсионер пока в больнице.

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