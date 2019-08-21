Появилось видео сожжения мужчины в Москве

Подозреваемых в жестоком преступлении уже поймали

В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге человека в районе Восточное Бирюлево. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, их удалось поймать по горячим следам.

По версии Следственного комитета, инцидент произошел в среду во дворе дома на Касимовской улице. Мужчины облили горючей смесью человека, который распивал алкоголь, и подожгли его. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.

Видео момента поджога:

Подозреваемых доставили в ОМВД для проведения необходимых следственных и оперативных мероприятий, передает ТАСС.

О личности пострадавшего сообщает "Московский комсомолец". Предварительно, это 58-летний инвалид Олег Борисович. Он беседовал со своим другом на лавочке, пока их разговор не прервал неизвестный.

"Мужчина, по словам очевидцев, был в явно неадекватном состоянии, крикнул, мол, убирайтесь отсюда, на этом месте убили моего брата", - пишет газета. После этого неизвестный решил сжечь инвалида.

Ранее также сообщалось, что между мужчинами вспыхнул конфликт из-за карточной игры.

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