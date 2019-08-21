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Путин сделал заявление о планах после 2024 года

19:09
  • среда
  • 21 августа 2019

Президент напомнил, что на дворе еще 2019 год

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саулии Ниинистё в Хельсинки ответил на вопрос о планах после 2024 года. Журналисты поинтересовались у российского президента, в какой роли он видит себя.

"Что касается 2024 года... Об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й", - заявил Путин. Видео с пресс-конференции публикует ТВЦ.RU.

Владимира Путина регулярно спрашивают о его планах после 2024 года, когда истекает срок его президентства. Глава государства в ответ замечает, что впереди у него еще много лет напряженной работы, и об этом говорить рано.

Кроме того, Путин вновь высказался о протестах в Москве. Президент заявил, что митингующие и правоохранительные органы должны соблюдать действующие в России законы. В противном случае они будут привлекаться к административной или уголовной ответственности. Впервые митинги в Москве Путин прокомментировал накануне, перед переговорами с Эммануэлем Макроном во Франции.

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