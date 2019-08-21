Путин высказался о наказании для участников протестов

Президент подчеркнул, что закон равен для всех

Законы должны соблюдать все – и митингующие, и сотрудники правоохранительных органов, напомнил Владимир Путин. Тему акций протеста в Москве подняли журналисты по окончании переговоров президента России с финским лидером Саули Ниинисте.

"Важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы, органы власти соблюдали действующие в России законы. Те, кто нарушает законы, будут привлекаться к ответственности - к административной либо к уголовной", - сказал Путин журналистам в Хельсинки. Видео с пресс-конференции публикует ТВЦ.RU.

Журналисты не впервые интересуются мнением российского лидера по поводу несанкционированных акций протеста, которые прошли в российской столице 27 июля и 3 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, некоторые участники были задержаны.

Президенту России пришлось отвечать на вопрос о митингах и днем ранее, после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны. Путин напомнил журналистам, что эта проблема присуща не только России – не так давно на улицах французских городов протестовали "желтые жилеты". Полиция тогда разгоняла митингующих резиновыми пулями и слезоточивым газом.