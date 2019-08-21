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Путин приготовил зеркальный ответ Трампу

19:45
  • среда
  • 21 августа 2019

Москва будет размещать свои ракеты лишь там, где это сделает Вашингтон

Владимир Путин огорчен тем, что Вашингтон испытывает ракеты, запрещенные Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Ясно, что США специально вышли в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, чтобы иметь возможность опробовать новое оружие, отметил президент России на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки.
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Москва ответит зеркально. По словам Владимира Путина, теперь и Россия начнет разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности. Но размещать оружие будет не раньше, чем это сделают США – и только в тех регионах, где поставят свои комплексы американцы.

"Россия не будет размещать ракеты - а теперь мы, конечно, будем работать над такими системами средней и меньшей дальности - до тех пор, пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - заявил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что в Москве испытывают тревогу по поводу того, что американские ракеты могут взлететь с территории Польши и Румынии. Для этого достаточно лишь поменять программное обеспечение.

Россия, конечно, продолжит вести диалог с США по поводу стратегической стабильности.  В то же время, Москва будет обеспечивать собственную безопасность - и зеркально реагировать на угрозы, связанные с разработкой ракет Вашингтоном.

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