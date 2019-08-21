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Беременным россиянкам закрыли выезд в Испанию

20:17
  • среда
  • 21 августа 2019

С предупреждением выступил Роспотребнадзор

Россиянам рекомендуют отказаться в ближайшее время от поездок в Испанию. Особенно это касается беременных женщин. Как сообщает Роспотребнадзор, в этой стране зафиксирована вспышка опасной инфекционной болезни – листериоза.
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Инфекция поражает как человека, так и животных. Микроорганизмы рода Listeria способны длительное время сохраняться в различных продуктах питания - в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.

Заболевание, как отмечают медики, характеризуется высокой смертностью среди новорожденных, а также лиц с иммунодефицитом. "Просим граждан обратить внимание на информацию о неблагополучии по листериозу в Испании и учитывать ее при планировании поездок", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Тревогу подняли медики в испанской Андалусии. В южном регионе листериозом заразились более сотни человек, 56 из них госпитализированы. Еще несколько неподтвержденных пока случаев зафиксированы в других областях страны. Минздрав объявил общенациональную санитарную тревогу.

Источник распространения инфекции выявлен - это мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis. Под подозрением еще несколько деликатесов производства той же фирмы, их сейчас изымают из продажи, передает РИА Новости.

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