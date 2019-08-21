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Самочувствие вынудило Меркель слушать гимн сидя (видео)

20:43
  • среда
  • 21 августа 2019

С июня состояние здоровья канцлера так и не улучшилось

Состояние германского лидера Ангелы Меркель вновь не позволило ей стоя выслушать национальный гимн. Это произошло в среду перед началом переговоров канцлера с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Сначала Меркель и Джонсон стоя поприветствовали делегации. Затем они разместились в белых креслах перед оркестром и прослушали британский и немецкий гимны. ТВЦ.RU публикует видео момента.

В ходе последних визитов лидеров в Германию Меркель слушает гимны сидя на стуле. Протокол изменился после того, как начиная с июня канцлеру неоднократно становилось плохо во время официальных мероприятий. И хотя в Берлине уверяют, что с Меркель все хорошо, эксперты приписывают ей ортостатический тремор и другие болезни. Другие связывают это с обезвоживанием.

Сама Меркель заверила журналистов, что чувствует себя хорошо. Свой недавний отпуск она провела в Италии. Папарацци засняли ее в ресторане за бокалом красного вина. Судя по всему, лечится канцлер также плаванием.

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