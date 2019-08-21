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"Спешат подарить Арчи брата или сестру": сделано заявление о беременности Меган Маркл

20:45
  • среда
  • 21 августа 2019

Азартные британцы делают ставки

Меган Маркл и принц Гарри повышают ставки. Все больше британцев уверены в том, что еще до конца года герцог и герцогиня Сассекские объявят о скором рождении второго ребенка. Букмекеры отмечают: если на прошлой неделе ставки принимались с коэффициентом 2/1, то сейчас он вырос до 4/6.
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"Гарри и Меган очень ясно дали понять, что хотят расширить состав своей семьи – и британцы ставят на то, что спешат подарить Арчи брата или сестру", - заявил журналистам представитель букмекерской конторы Ladbrokes.

Уверенность азартных подданных Соединенного королевства в верном выборе подогревают и королевские обозреватели. Так, Кэти Николл заявила, что принцу Гарри и Меган Маркл очень понравилось быть родителями, они мечтают о большой семье. Герцог и герцогиня Сассекские хотят подарить малышу Арчи партнера для игр – так что объявление о второй беременности Меган мы точно услышим в будущем году, уверена Николл.

Меган Маркл родила своего первенца Арчи 6 мая этого года. Так что королевский обозреватель, видимо, ближе к истине – перенося объявление о новой беременности герцогини Сассекской на будущий год, пишет Daily Express.

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