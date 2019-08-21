"Россия туда не рвется": Путин ответил на ситуацию с Советом Европы

Так президент России ответил на упрек журналиста, обвинившего Москву в несоблюдении правил организации

В столице Финляндии состоялась встреча Владимира Путина и Саули Ниинистё. Темы, которые обсудили президенты двух стран, касались самых разных аспектов двусторонних отношений, но особое внимание главы государств уделили проблемам международной безопасности. Этот вопрос приобрел еще большую актуальность в свете недавних ракетных испытаний США.

Между Россией и Финляндией отношения теплые, доверительные и взаимовыгодные. Растет инвестиционное сотрудничество. Увеличивается товарооборот. Крепнут экономические связи. Не говоря уже о туризме. Только за прошлый год три с половиной миллиона россиян посетили Финляндию. Более миллиона финнов - Россию. А с октября они о вовсе смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по бесплатной электронной визе. Кортеж Владимира Путина на улицах Хельсинки встречало огромное количество людей. Самого российского президента у дверей своей резиденции, по-русски сказав: "Я рад нашей встрече" - финский коллега Саули Ниинистё.

В одном из залов президентского дворца Путин оставил памятную запись в книге для почетных гостей. Политики двух стран общаются довольно часто. Последняя личная встреча лидеров была не так давно, в апреле, в Санкт-Петербурге на Арктическом форуме. И это не говоря о контактах уровня правительств, парламентов и министерств.

"Надеюсь, что и в ходе сегодняшней работы нам удастся поговорить по двусторонней повестке дня. И по международной проблематике. По всем вопросам, которые представляют для нас взаимный интерес", - сказал Путин.

Если финский президент приветствовал гостей на русском, то Владимир Путин благодарил хозяев по-фински. Рабочая беседа проходила без журналистов, но по её окончании оба лидера поделились содержанием разговора.

"Мы успели поговорить немного об Украине. Я собираюсь туда с визитом через пару недель. И, насколько мне стало понятно, осуществляется практическая работа. Со своей стороны, я, конечно, буду способствовать, поддерживать такое развитие", - заявил Ниинистё.

Первый вопрос, в контексте возвращения России в Совет Европы, задали Владимиру Путину иностранные журналисты. Он касался протестных акций. Владимир Путин ответил: подход в России абсолютно такой же, что и в Финляндии - если есть нарушение закона, то оно должно быть пресечено или наказано. Все акции должны быть согласованы с властями. Отстаивать свою правоту несостоявшимся кандидатам в депутаты Мосгордомы нужно, но только в суде, а не на незаконных акциях. Тем более что одну подобную жалобу суд удовлетворил.

"Теперь что касается нашей работы в Совете Европы. Мы туда не рвемся. Если нас там не хотят видеть - мы готовы обойтись и без этого. Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека", - заключил Путин.

Спрашивали Владимира Путина и об аварии в Белом море во время испытаний новейшего оружия. И о Договоре о ракетах средней и меньшей давности. Все вопросы, на которые российский лидер ответил еще в понедельник после встречи с французским президентом. Но раз спросили, Владимиру Путину пришлось все терпеливо повторить вновь. Что угрозы радиоактивного заражения нет. А угроза от американских ракет морского базирования "Томагавк", перенесенных на сушу - есть.

"Пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и должны быть расположены в ближайшее время в Польше. Достаточно поменять только программное обеспечение. Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать даже европейских партнеров, о том, какое программное обеспечение у них в этих системах находится. Для нас это означает, что возникает новая угроза", - заявил российский лидер.

Угроза есть и для "Северного потока-2", не без иронии отметил Путин. Она заключается в том, что европейские страны согласятся на уговоры США покупать газ по завешенным ценам. Что явно это выходит за рамки здравого смысла.

"Могу проинформировать, что сегодня закончена работа на Финляндском участке, Финляндской исключительной экономической зоне по прокладке этой трубопроводной системы. Мы благодарны Финляндии за прагматичный подход к одному из крупных международных европейских проектов "Северного потока-2", - сказал Путин.

Поговорили президенты и на экологическую тематику. Диалог России и Финляндии очень конструктивный, в частности, в рамках арктического совета. Обсудили взаимодействия в вопросах переработки и утилизации отходов. Обе страны запланировали ряд совместных мероприятий, где специалисты смогут поделиться наработками и опытом. Скоро в Финляндию приедет делегация, состоящая из представителей от 30 российских регионов. Вообще беседа была хорошей и интенсивной. Такую характеристику дал финский лидер. По окончании официальной части Саули Ниинистё пригласил Владимира Путина в ресторан. Заведение было открыто еще в 1952 году, когда Хельсинки готовился принять летние Олимпийские игры, в помещениях бывшей крепости Свеаборг. Находится на острове. Про этот ресторан говорят - место для настоящих мужчин. По словам лидеров обеих стран, за ужином они продолжат обсуждать рабочие вопросы, в формате с глазу на глаз.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен