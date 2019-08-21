Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тысячи рублей

В Москве будут повышены городские доплаты к пенсиям. Рассмотрение этого вопроса планируется уже на следующей неделе. Об этом сообщил мэр столицы в ходе общения с членами окружного совета ветеранов в Зеленограде. Там Сергей Собянин побывал с инспекцией на ключевых объектах комплексного благоустройства. Основные работы должны завершиться к 1 сентября.

С высоты птичьего полета город утопает в зелени, чем полностью оправдывает свое название. От столичной суеты Зеленоград отделен несколькими десятками километров - действительно уникальный округ. Ему была необходима грамотная огранка. Масштабные работы по благоустройству сейчас ведутся практически на всей территории. Крупнейший проект создания качественной городской среды - реставрация Парка Победы.

"Это должно быть живое место. Это не должен быть памятник и памятник. Не для этого делается, а для того, чтобы здесь жизнь была, чтобы праздники здесь были. Настроение здесь было хорошее", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Общая площадь благоустройства впечатляет - почти 35,5 гектара. В порядок приведут лестницы, прогулочные дорожки и детские площадки. Чтобы гулять было не страшно в темное время суток, поставят новые фонари и повесят камеры видеонаблюдения. Останется и зеленая зона. Более того, высадят еще больше деревьев и кустарников. Изюминкой парка станет пешеходный мост, благодаря которому студенты Института электронной техники смогут быстрее добираться на пары.

"Я надеюсь, до 1 сентября все работы будут выполнены, как и, собственно, в Зеленограде. В городе все основные работы будут до 1 сентября выполнены. Конечно, еще какие-то хвосты останутся - с учетом того, что такое лето еще было у нас. Каждый день дожди, непогода, такой объем работ выполнен", - заявил Собянин.

Бульварная зона в 20-м микрорайоне уже доделана. Для комфортного отдыха здесь продумали все до мельчайших деталей. К примеру, велодорожки не пересекаются с пешеходными зонами. Модернизировали детский уголок и спортивные площадки. Проект разрабатывали тщательно. Каждый нюанс согласовывали и обсуждали с местными жителями.

В беседе с мэром жители затрагивают разные темы. Обсуждают не только благоустройство в городе. Поднимается вопрос о повышении социальных выплат пенсионерам.

"Первый признак того, что экономика нормально развивается. Исходя из этого, как я обещал, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько - еще раз посчитаем и буквально, наверно, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение, но то, что мы это сделаем - это точно", - заверил Собянин.

Еще один подарок Зеленограду - как раз к началу учебного года. Впервые в городе реализовали проект совмещенного детского сада и начальной школы. Такое объединенное здание - пример эффективного подхода к выполнению задач нацпроектов по демографии и образованию. Логистика продумана до мелочей. Для дошколят тут выделена своя территория - мешать школьникам они не будут.

"Такого проекта даже не было. Мы долго работали с Министерством образования, с Роспотребнадзором, чтобы создать такой проект, который бы позволил в одном блоке заниматься дошколятам и тут же, практически, чтобы был блок начальных классов. И при необходимости его трансформировать, какие-то группы передавать в начальную школу, если у нас больше школьников, чем тех, кто ходит в детский сад", - сообщил мэр Москвы.

Останавливаться на достигнутом не планируют - впереди еще много планов. В ходе масштабного благоустройства в городе появятся новые скверы. В порядок приведут десятки улиц и дворов. Появится еще одна пешеходная зона вдоль Центрального проспекта. А значит, округ станет еще уютнее.

Александра Сергомасова, Владимир Черных, Илья Ушаков, Андрей Корнилов, Александр Званцев. "ТВ Центр".