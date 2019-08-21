Завершилось третье тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму

Никому не удалось взломать систему онлайн-голосования, явка превысила 50%

В среду в столице состоялся третий этап открытого тестирования системы электронного голосования, которую впервые в стране будут применять на выборах в Мосгордуму. Отдать свой голос дистанционно 8 сентября смогут избиратели из трех округов. К предстоящим выборам активно готовятся и кандидаты, проводят встречи с жителями и рассказывают о своих программах.

Можно сказать, что это кадры из будущего - не только российской, но и мировой избирательной системы (см. видео). Проголосовать на выборах в Мосгордуму можно будет при помощи компьютера или смартфона. Пока разработчики играют в выборы, в тесте принимают участие почти 3,5 тысячи избирателей из трех городских округов.

"Мы в первый раз показываем одновременную работу на трех пилотных УИК, которые должны быть в день голосования 8 сентября. Ну, соответственно, это такое публичное расширенное тестирование уже с участием тех людей, которые будут этот процесс вести 8 сентября", - сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы, руководитель технической рабочей группы по электронному голосованию Артем Костырко.

Система продолжает совершенствоваться. Разработчики обещают два миллиона рублей хакеру, который на этапе тестирования сможет вмешаться в процесс электронного голосования. Впрочем, не исключено, что сделать это невозможно, так как россияне учли замечания директора французского института криптологии Пьеррика Годри и увеличили в четыре раза длину ключей шифрования.

"Мировой рекорд по взлому шифровального ключа - 758 бит, сейчас ключ уже на тесте 1024. Мы учли это замечание, если взлома не будет, господин Годри получит, и он согласился, миллион рублей от нас. За внесение пользы в систему электронного голосования в России. Дай Бог, чтоб получилось, такое ощущение, что мы запускаем первый спутник. Мы все в 57 году", - заявил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

Пока электронное голосование все-таки остается экспериментом. 8 сентября в нём примет участие несколько тысяч москвичей – те, кто сам изъявил желание. А всего в столице более семи миллионов избирателей. Активная предвыборная кампания уже развернулась в каждом городском округе. Оппозиционный кандидат Денис Зоммер встречает людей около метро "Бабушкинская". Он выдвинулся от партии "Коммунисты России" и теперь старается лично рассказывать о своей программе.

"Я считаю и моя команда считает, что мы идем с этим одним из основных лозунгов. Что необходимо вернуть в районные поликлиники стоматологические кабинеты. Без этого нормального медицинского обслуживания быть не может", - уверен кандидат от партии "Коммунисты России" (13 округ) Денис Зоммер.

Ректор института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая выдвигается в Мосгордуму по 30 избирательному округу. Как филолог по образованию, свою программу она во многом выстраивает на темах, которые ей досконально известны. Например, Русецкая требует, чтобы мигранты в Москве знали русский язык, и намерена добиваться изменений в системе диагностики речевого развития дошкольников.

"Я уверена, что нужно поднимать вопрос доступности дополнительного образования детей. Родители, мамы, жалуются, обращают внимание на то, что психолого-педагогическая помощь, логопедическая помощь стала практически недоступной, это стало практически эксклюзивной услугой. Многие родители узнают о том, что у их детей те или иные речевые нарушения только в школе", - заявила кандидат по 30 округу, самовыдвиженец Маргарита Русецкая.

Мест, где жители Москвы могут с комфортом отдохнуть, должно становиться больше - на этом настаивает кандидат от партии "Яблоко" Евгений Бунимович. На месте Ховринской больницы предлагается создать новое общественное пространство. Проект уже обсуждается с экспертами и, конечно, местными жителями.

"В нашем городе не хватает социально-культурных пространств именно не в центре, а вот так, как принято в Европе, когда новые центры открываются именно на отшибе, где-то там на окраине", - пояснил кандидат от партии "Яблоко", округ №6, Евгений Бунимович.

По-настоящему важных тем в ходе этой предвыборной кампании, очевидно, будет подниматься немало. Вряд ли в городе найдется вопрос, по которому москвичи сойдутся в едином мнении. Но и кандидаты в депутаты все совершенно разные. В 31-м округе, где выдвигается Сергей Зверев - конкурс пять человек на место. Сейчас именно он представляет свой район в Мосгордуме. Перед новыми выборами депутат признается, конкуренция высокая.

"Каждый кандидат должен донести до людей свою программу, с которой он идет, за что он берется, что он собирается делать. Этим я занимаюсь, я рассказываю о том, что мы будем делать в процессе реновации. Какие стартовые дома будем строить, как дальше будем заниматься благоустройством на нашей территории. Много дел, много вопросов, но мало свободного времени", - сказал кандидат по 31-му округу, самовыдвиженец Сергей Зверев.

Но последнее слово все равно за москвичами. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

Пётр Вершинин. Валерия Дзгоева. Юлия Богоманшина. Константин Степанов-Молодов. Александр Медведев. "ТВ Центр".