Россияне готовятся отметить 350-летие флага России

По всей стране началась подготовка к празднованию Дня российского флага, который отмечается 22 августа. В этом году триколору исполнится 350 лет, а торжества пройдут в 25-й раз. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Акции, приуроченные к празднику, уже стартовали в регионах. На Чукотке устроили мотопробег. Участники на квадроциклах покорили гору Дионисия и водрузили на вершине российский флаг.

На Камчатке в честь праздника организовали массовое восхождение на Авачинский вулкан. В нем приняли участие более полутора тысяч человек. Активисты развернули на склоне горы самый большой триколор, площадью около тысячи четырехсот метров и весом 80 килограммов.

В Москве масштабные торжества намечены на выходные. Столицу уже начали украшать к празднику. В субботу на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. В воскресенье грандиозное выступление пройдет на Поклонной горе. С часа дня на открытой сцене можно будет увидеть популярных отечественных исполнителей, в частности, Ларису Долину, Дениса Майданова и Александра Буйнова. Прямые включения с праздничной площадки покажет телеканал "ТВ Центр".