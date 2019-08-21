Идеальная пара: Купер закрутил роман с известной актрисой

Ходят слухи о скорой свадьбе

Брэдли Купер скоро женится – утверждают источники в окружении актера. И это вовсе не Леди Гага, о чьем романе с голливудской звездой последнее время шумит весь бомонд. Как заявляют инсайдеры, отношения, которые давно связывают Купера с его партнершей по картине "Псевдоним" Дженнифер Гарнер – намного больше, чем просто дружба.

Не так давно папарацци заметили, как Дженнифер прокралась в дом Брэдли. И это был не дружеский визит, а самое настоящее свидание, заверяют источники издания Latestly. По их данным, Купер и Гарнер решили, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы перевести их отношения на новый уровень. Тем более, что Джен и Брэдли – идеальная пара, считает инсайдер.

Хотя вполне возможно, что это всего лишь слухи. Другой источник издания утверждает, что Дженнифер Гарнер давно встречается с Джоном Миллером. "Никто не удивится, если они обручатся к лету. Она восхищается Джоном – потому что он нормальный", - охарактеризовал возможного жениха актрисы инсайдер.