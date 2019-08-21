Появилось видео астронавтов NASA в открытом космосе

Борт МКС покинули американцы Ник Хейг и Эндрю Морган

Астронавты NASA в среду вышли в открытый космос. Американцы Ник Хейг и Эндрю Морган покинули борт Международной космической станции в половину четвертого вечера по московскому времени. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главная задача астронавтов - завершить монтаж нового стыковочного адаптера на поверхности МКС, в том числе подключить кабели питания и управления. Это необходимо для обеспечения приемов будущих пилотируемых кораблей.

По данным NASA, американские астронавты в предстоящие шесть месяцев совершат еще несколько выходов в открытый космос для замены спектрометра и аккумуляторов солнечных батарей станции. К членам 60-й экспедиции на МКС вскоре присоединится российский робот "Федор". На космическую станцию вместе с другими грузами его доставит ракета "Союз 2.1а" с кораблем "Союз МС-14". Пуск пройдет в четверг утром с космодрома "Байконур".

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