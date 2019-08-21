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На ней лица нет: Джоли потрясена уходом детей

21:47
  • среда
  • 21 августа 2019

Вслед за Мэддоксом актрису покидают остальные наследники

Анджелина Джоли чувствует себя покинутой и опустошенной после отъезда старшего сына Мэддокса. Голливудская звезда понимает, что вслед за 18-летним студентом из гнезда потянутся и остальные дети, описывает чувства актрисы близкий к ней источник.
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Всего несколько дней прошло с тех пор, как старший сын Джоли и Питта, Мэддокс, отправился изучать биохимию в колледж в южнокорейском Сеуле. А папарацци уже засекли звезду "Малефисенты" выезжающей со стоянки одного из ресторанов в Малибу – и, по словам очевидцев, на ней просто лица не было.

По словам источников, у Джоли наблюдаются резкие перепады настроения. Она едва смирилась с отъездом Мэддокса – но уже чувствует, что теряет и других детей. Дело в том, что и Пакс, и Захара, и Шайло и даже близнецы Вивьен и Нокс все больше сближаются с отцом, Брэдом Питтом.  

"Очень скоро Пакс последует за Мэддоксом в колледж. Затем уйдет Захара, а Шайло вполне может переехать насовсем к Брэду. Джоли останется с близнецами – которые, кстати, тоже все больше тяготеют к Питту", - рассказал источник издания Radaronline.

Что касается Мэддокса, то его стремление уехать в Сеул понятно, считает инсайдер. По словам источника, там он может сохранить анонимность, парень хочет выйти из тени своих знаменитых родителей. Он прекрасно знал, что его отъезд разобьет сердце матери – но также знал, что время пришло.

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