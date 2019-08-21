Всех дороже: назван самый высокооплачиваемый в мире актер

Звезда лидирует с большим отрывом

"Скала" заработал больше всех. Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes возглавил американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон.

Лидирует звезда с большим отрывом. 47-летний "Скала" заработал за год 89,4 миллиона долларов. По данным Forbes, гонорары мускулистого актера за одну картину достигают 23,5 миллиона. Кроме того, в карман Джонсону идут 15% выручки от кассовых сборов таких франшиз, как "Джуманджи: Зов джунглей" - картина собрала в мировом прокате более 962 миллионов долларов. В тот же кошелек попадают 700 тысяч долларов за каждый эпизод популярного телесериала "Футболисты" на канале HBO. В итоге Дуэйн переместился со второго на первое место в рейтинге.

Звезда, занявшая следующее за "Скалой" место в рейтинге, за год получила всего 76,4 миллиона долларов. Крис Хемсворт обязан высокими заработками съемкам в фантастическом фильме "Мстители: Финал". Картина собрала в мировом прокате 2,796 миллирда долларов, отобрав звание самого кассового фильма в истории у "Аватара" Джеймса Кэмерона. А Роберт Дауни-младший так и остался на третьем месте со своими 66 миллионами.

В первой десятке Forbes также Джеки Чан и Брэдли Купер. А замыкают ее Пол Радд и Уилл Смит, передает ТАСС.