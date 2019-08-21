Ученые обнаружили "двойник" Земли

Радость сменилась разочарованием

"Двойника" Земли обнаружили астрономы совсем, по космическим меркам, неподалеку от нашей планеты. LHS 3844b всего в 1,3 раза больше Земли и расположена примерно в 46 световых годах от нее.

Планета вращается вокруг сравнительно тусклой звезды – красного карлика - но находится к ней достаточно близко для того, чтобы неплохо прогреваться. Теоретически LHS 3844b подходит для развития жизни.

Однако дальнейшие наблюдения с помощью телескопа Spitzer ученых разочаровали. Выяснилось, что на этой планете совсем нет атмосферы. Больше всего LHS 3844b напоминает Луну или же Меркурий. А без защитной оболочки близость даже столь тусклой звезды смертельно опасна для потенциальной жизни, пишет Nature.