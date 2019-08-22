Видео спасения девочки, которая провела в нижегородском лесу 3 дня

Она передана врачам

В Нижегородской области в лесу нашли живой пятилетнюю девочку, которая потерялась в минувшее воскресенье. Сейчас ребенок находится в больнице. Малышка сильно истощена и обезвожена. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Рядом с ней находятся родители.

Зарину обнаружили накануне вечером в буреломе в полутора километрах от дома её родственников в селе Степановка. Три дня поиски ребенка вели около 1000 человек - это спасатели, полиция, Росгвардия и волонтеры, передает "Газета.Ru". Привлекались охотники, когда были обнаружены следы медведя.

Местность обследовали при помощи беспилотников, тепловизоров и вертолётов.