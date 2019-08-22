Россия отправила в космос "Федора"

На Землю андроид вернется через 17 дней

Впервые в истории отечественной космонавтики на орбиту отправлен человекоподобный робот "Федор". К МКС его доставит новая ракета-носитель "Союз-2.1а", которая в четверг стартовала с космодрома Байконур, передает "ТВ Центр".

Испытательный полет проходит без экипажа. В кресле командира корабля расположился "Федор". К управлению он не допущен, тем не менее, андроид будет давать комментарии о состоянии систем "Союза" и снимать видео на камеры, установленные в "глазах" робота. Попутчицей Федора, а заодно и индикатором невесомости, стала игрушка в виде космонавта "Маруся".

Ожидается, что к станции андроид прибудет через двое суток. Стыковка намечена на утро субботы.