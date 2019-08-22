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Россия отправила в космос "Федора"

08:42
  • четверг
  • 22 августа 2019

На Землю андроид вернется через 17 дней

Впервые в истории отечественной космонавтики на орбиту отправлен человекоподобный робот "Федор". К МКС его доставит новая ракета-носитель "Союз-2.1а", которая в четверг стартовала с космодрома Байконур, передает "ТВ Центр".

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Испытательный полет проходит без экипажа. В кресле командира корабля расположился  "Федор". К управлению он не допущен, тем не менее, андроид будет  давать комментарии о состоянии систем "Союза" и снимать видео на камеры, установленные в "глазах" робота. Попутчицей Федора, а заодно и индикатором невесомости, стала игрушка в виде космонавта "Маруся".

Ожидается, что к станции андроид прибудет через двое суток. Стыковка намечена на утро субботы.

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