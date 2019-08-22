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Россия отмечает день государственного флага

09:06
  • четверг
  • 22 августа 2019

Первыми праздник встретили на Дальнем Востоке

Россия отмечает день государственного флага. У триколора в этом году - двойной юбилей. 25 лет с момента официального утверждения праздника в современной истории страны. И 350 - с первого упоминания о флаге в исторических документах, передает "ТВ Центр".

Первыми праздник встретили жители Дальнего Востока. Государственный символ установили на самой высокой точке Южно-Сахалинска - горе Большевик. Массовые мероприятия пройдут по всей стране. Самые грандиозные запланированы в Москве и Санкт-Петербурге. Там торжества продлятся до воскресенья.

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