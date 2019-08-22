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В Сирии восстановили производство ковров

09:15
  • четверг
  • 22 августа 2019

Они - одна из визитных карточек города

В сирийском Алеппо восстановили крупный завод по производству ковров, которыми славился город до войны. Налаживать производство пришлось практически с нуля, фабрика была разрушена и разграблена террористами.

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На восстановленном предприятии трудятся около 40 человек. В сутки производят до 4 тысяч квадратных метров полотна. Раньше всё приходилось делалось вручную, теперь процесс изготовления ковров полностью автоматизирован.

Продукция  пользуется большим спросом на внутреннем рынке и за рубежом - в Ливане, Иране, Египте. Предложения о сотрудничестве недавно поступили и из России. Первые заказы уже выполняются.

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