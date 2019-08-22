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Ослепила слава: известный певец раскрыл подноготную конфликта Фадеева и Наргиз

08:44
  • четверг
  • 22 августа 2019

Артист понимать, на какие условия соглашается и не возмущаться после

Конфликт Наргиз и Максима Фадеева взволновал российский шоу-бизнес. Несколько лет они успешно сотрудничали, на публике вели себя как хорошие друзья. Многих интересует, что же произошло между певицей и продюсером?
Чем прославилась певица Наргиз

Известный певец Alex Simons в беседе с "Дни.ру" раскрыл подноготную этого конфликта. Музыкант уверен, что в сложившейся ситуации правда на стороне обоих.

По словам Алекса, на лейбле артист всегда сначала подписывает контракт, в котором указано, что после окончания договора лейбл вправе забрать права на песни, имя, соцсети артиста. Если музыкант подписывает такой договор, то должен понимать, на какие условия соглашается и не возмущаться после.

Однако на практике все выходит иначе. Раскрученный продюсером артист начинает протестовать и требовать. "Его уже не устраивает то, что определенную часть денег он отдает лейблу. Из-за ослепившей его славы он пытается вырваться и идти своей дорогой, позабыв о контракте", - отметил Alex Simons.

Певец считает, что между Фадеевым и Наргиз случился спор, в результате которого "Максим так поступил с певицей, она же, в свою очередь, считает правой себя".

Напомним, Наргиз сотрудничала с Максимом Фадеевым с апреля 2014 года. Музыкант написал для нее дебютный сингл "Я не твоя". После этого продюсер и композитор написал для нее еще несколько песен, а 1 сентября 2016 года прошла премьера совместного трека Наргиз и Максима Фадеева под названием "Вдвоем".

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