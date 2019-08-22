В Киеве призвали готовиться к войне с Россией

В первую очередь – разорвать все отношения с Москвой

Украина должна быть готова к объявлению войны. Все отношения с Россией следует разорвать – хотя это и парализует страну. Такой радикальный сценарий предложил Незалежной украинский журналист Юрий Бутусов.

Главный редактор портала "Цензор.нет" признает, что от России зависит работа многих объектов "критической инфраструктуры" - в частности, атомной энергетики. Есть зависимость и от поставок российского угля. Так что сейчас возможен временный паралич украинской экономики.

По мнению Бутусова, государство должно подготовиться. Разрыв должен быть постепенным и безболезненным – и он неизбежен, уверен журналист.

После госпереворота 2014 года на Украине отношения Киева с Москвой резко ухудшились. В 2015 году Верховная рада в своем заявлении назвала Россию "страной-агрессором", в Незалежной продолжают утверждать, что в Донбассе воюют российские войска. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта. Киев воюет с собственным народом – с его представителями и надо вести переговоры, напоминает РИА Новости.