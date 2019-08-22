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В Киеве призвали готовиться к войне с Россией

08:24
  • четверг
  • 22 августа 2019

В первую очередь – разорвать все отношения с Москвой

Украина должна быть готова к объявлению войны. Все отношения с Россией следует разорвать – хотя это и парализует страну. Такой радикальный сценарий предложил Незалежной украинский журналист Юрий Бутусов.
Украина подготовила почти тысячу полицейских для "возвращения" Донбасса

Главный редактор портала "Цензор.нет" признает, что от России зависит работа многих объектов "критической инфраструктуры" - в частности, атомной энергетики. Есть зависимость и от поставок российского угля. Так что сейчас возможен временный паралич украинской экономики.

По мнению Бутусова, государство должно подготовиться. Разрыв должен быть постепенным и безболезненным – и он неизбежен, уверен журналист.

После госпереворота 2014 года на Украине отношения Киева с Москвой резко ухудшились. В 2015 году Верховная рада в своем заявлении назвала Россию "страной-агрессором", в Незалежной продолжают утверждать, что в Донбассе воюют российские войска. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта. Киев воюет с собственным народом – с его представителями и надо вести переговоры, напоминает РИА Новости.

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