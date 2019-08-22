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ЦБ начнет блокировать сайты мошенников без суда

08:52
  • четверг
  • 22 августа 2019

Существующая практика блокировки сайтов не показала свою эффективность

Центробанк может уже этой осенью получить возможность блокировать сайты финансовых пирамид и мошеннических организаций. Об этом сообщили авторы соответствующего законопроекта, главы профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлев.
Непрошенная помощь: раскрыта новая схема телефонного мошенничества

После принятия документа регулятор сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением об ограничении работы онлайн-ресурсов. И такого заявления будет вполне достаточно.

По словам Аксакова, важно, чтобы решение о блокировке "единолично принимал председатель ЦБ", потому что против мошенников нужно действовать "быстро и решительно".

Между тем, как отмечает газета "Известия", пока законопроект принят только в первом чтении. Документ вызвал вопросы у МВД и Минкомсвязи.

В начале июля была раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами. Лазейка основана на несовершенстве сценариев обработки переводов средств с карты на карту через банкомат.

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