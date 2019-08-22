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Зеленский запретил России возвращаться в G8

08:55
  • четверг
  • 22 августа 2019

Украинский президент озвучил условия, при которых это станет возможным

Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Россия сможет вернуться в G8. Президент Украины прокомментировал предложение французского лидера Эммануэля Макрона Москве о восстановлении формата "восьмерки".
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Украинский лидер заявил, что это станет возможным только после того, как Москва "вернет" Крым и остановит конфликт в Донбассе. Есть и другие, не менее важные условия.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", — написал Зеленский в Facebook.

Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Путиным выступил с предложением пригласить Россию на саммит G7, который пройдет в 2020 году в США. С ним согласился и американский президент – Дональд Трамп собирается поднять этот вопрос на ближайшей встрече "семерки" в Биаррице.

Президент России, комментируя это предложение, отметил, что любые контакты со странами "Большой семерки", конечно, полезны, и в Москве не исключают возможности восстановления G8. Однако для России это вовсе не самоцель, подчеркнул Владимир Путин.

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