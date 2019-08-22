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"Бог ей судья": Крутой впервые высказался о давней вражде с Вайкуле

09:32
  • четверг
  • 22 августа 2019

Композитор уличил певицу в лукавстве

Игорь Крутой ранее никогда не комментировал конфликт с Лаймой Вайкуле. Однако, когда певица сама заявила, что старый друг "несправедливо катит" на нее за то, что что она сделала фестиваль "Рандеву" в Юрмале после ухода оттуда "Новой волны", композитор не выдержал.

"Лайма лукавит", - заявил Крутой.

По словам композитора, четыре года назад в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков. Он вёл переговоры о возвращении "Новой волны" в Юрмалу. "А в это время, в сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Лайма делает свой фестиваль "Рандеву", показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен", - признался Крутой.

Музыкант отметил, что каждый живёт по своей совести. "Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья. Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу", - сказал он в беседе с "АиФ".

Напомним, долгие годы Лайма Вайкуле и Игорь Крутой были в хороших дружеских отношениях. Они занимались совместной творческой деятельностью. Также артисты крестили внучку Раймонда Паулса. Так что, друг для друга они еще и кумовья.

Рассорил их конкурс "Новая волна", который проводился в латвийской Юрмале с 2002 по 2014 год. С 2015-го конкурс проходит в Сочи. Мероприятие придумали Игорь Крутой и Раймонд Паулс. На фестиваль постоянно приезжала Алла Пугачева, которая присуждала свой собственный приз.

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