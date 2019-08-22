"Мявкают и хрюкают": Москва ответила на заявление Пентагона по СНВ-3

США надо помнить, что они могут исчезнуть с лица земли

Россия в ответ на выход США из ДРСМД и испытания Вашингтоном ранее запрещенных ракет должна демонстрировать собственную военную мощь. Соединенные Штаты должны знать, что их страна может исчезнуть с лица земли, заявил капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера. Министр обороны США выдвинул условия, при которых, по его мнению, может быть продлен договор о сокращении наступательных вооружений с Россией. Срок действия СНВ-3 истекает в начале 2021 года. По словам Эспера, пролонгация возможна в том случае, если Москва включит в документ все свои новейшие вооружения.

Глава Пентагона отметил, что Россия сейчас имеет крылатые ракеты, оснащенные ядерными боеголовками и нацеленные на Европу – а ранее они были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). И это, по словам Эспера, нехорошо.

Однако в Москве ситуацию видят иначе. После одностороннего выхода США из ДРСМД России надо демонстрировать свою мощь.

"Нужно сделать так, чтобы при любом развитии ситуации Соединенные Штаты знали, что их страна может исчезнуть с лица земли. Москве нужно четко заявить, что бить будем по каньонам, разломам. А если США объявят о выходе из моратория по испытанию ядерного оружия, тогда нам тоже нужно объявить об этом. Создать мультимегатонное оружие, испытать его с тем, чтобы Штатам неповадно было мявкать, хрюкать и пукать", — заявил Константин Сивков в эфире НСН.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что США опять пытаются все начать "с нуля". Сенатор убежден, что такой подход в корне неверен. В деле контроля над вооружениями все надо делать поэтапно.