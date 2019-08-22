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Названа угроза для экономики от короткой рабочей недели

10:12
  • четверг
  • 22 августа 2019

Эксперты спрогнозировали влияние четырехдневной рабочей недели на экономику

Министерству труда и социальной защиты России поручено до конца сентября представить кабинету министров свое мнение о введении в нашей стране четырехдневной рабочей недели. В частности, как такое новшество скажется на экономической ситуации в России.

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Уже сейчас эксперты отмечают, что из-за сокращения рабочей недели может снизиться производительность труда. Однако есть и положительные моменты. "Появится больше времени на учебу, а это очень важно — ведь мы шагаем в цифровую экономику, и знания постоянно устаревают", — отметил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.

Между тем профессор Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что если просто разделить нынешние 40 часов в неделю на четыре дня, придется работать по десять часов. "Помимо того что это непривычно, повысится интенсивность труда, будет выше износ организма сотрудника", - приводит его слова газета "Известия".

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила сократить рабочую неделю до четырех рабочих дней. Врачи скептически отнеслись к этой идее – такой график может привести к ожирению и неврозам.

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