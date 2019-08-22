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"Похороны санкций": украинцев огорчила теплая встреча Путина с Макроном

10:11
  • четверг
  • 22 августа 2019

Антироссийские ограничения станут историей

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным использовал выражение "украинский кризис" - ни словом не обмолвившись о войне. Это говорит о том, что введенные против России санкции скоро станут историей, считает украинский дипломат Роман Безсмертный.
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Безсмертному очень не понравилось, что переговоры лидеров России и Франции прошли в позитивном ключе. Дипломат напомнил, что Путин и Макрон обсудили двустороннее сотрудничество – причем весьма успешное, товарооборот между странами растет.

"У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций", — высказался эксперт в эфире телеканала "UA: Первый".

Евросоюз ввел санкции в отношении Москвы в 2014 году, после того, как Крым воссоединился с Россией. Действие санкций несколько раз продлевалось. Российская сторона отреагировала на действия Европы, запустив программу импортозамещения.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон – 19 августа. Среди прочих тем президенты России и Франции обсудили и ситуацию на Украине. Макрон после переговоров написал в соцсети, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а Россия — "глубоко европейская страна". Причем пост французского лидера был на русском языке, напоминает РИА Новости.

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