ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как в Москве отметят День государственного флага

11:41
  • четверг
  • 22 августа 2019

В выходные пройдут концерты

В честь одного из главных национальных символов в Москве торжества продлятся до конца недели. Но самые масштабные запланированы на выходные.

В субботу на проспекте Академика Сахарова, состоится большой праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады. Гостями станут известные артисты, спортсмены, учёные. А перед началом мероприятия там организуют флешмоб: развернут полотно, составленное из двух тысяч флагов регионов и общественных объединений. Оно займёт почти половину проспекта.

В воскресенье грандиозный концерт пройдёт на Поклонной Горе. С часу дня и до самого вечера на открытой сцене выступят Лариса Долина, Денис Майданов, Александр Буйнов и другие популярные исполнители.

На канале "ТВ Центр" смотрите прямые включения с праздничной площадки.

Главное сегодня
Концерт в честь Дня России на Красной площади
Концерт в честь Дня России на Красной площади
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.