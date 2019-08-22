Как в Москве отметят День государственного флага

В выходные пройдут концерты

В честь одного из главных национальных символов в Москве торжества продлятся до конца недели. Но самые масштабные запланированы на выходные.

В субботу на проспекте Академика Сахарова, состоится большой праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады. Гостями станут известные артисты, спортсмены, учёные. А перед началом мероприятия там организуют флешмоб: развернут полотно, составленное из двух тысяч флагов регионов и общественных объединений. Оно займёт почти половину проспекта.

В воскресенье грандиозный концерт пройдёт на Поклонной Горе. С часу дня и до самого вечера на открытой сцене выступят Лариса Долина, Денис Майданов, Александр Буйнов и другие популярные исполнители.

На канале "ТВ Центр" смотрите прямые включения с праздничной площадки.