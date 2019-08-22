Стало известно о состоянии найденной в нижегородском лесу девочки

У нее сильное обезвоживание, но состояние постепенно улучшается

В Нижегородской области нашли живой пятилетнюю девочку. Рёбенок блуждал в лесу больше трёх дней. В поисковой операции участвовали около тысячи человек - полицейские, спасатели, Росгвардия, волонтеры и местные жители. Сейчас малышку доставили вертолётом в больницу.

Уже глубокой ночью поисковые отряды вышли на след ребенка. В какой-то момент из зарослей бурелома послышался странный звук. Сначала никто не поверил , что это голос ребенка, передает "ТВ Центр".

Девочку сразу обернули в термическое одеяло. Она попросила "тортик" и воду. Но первым лакомством спустя три дня голода стал банан, которым накормили спасатели.

Ее вынесли на руках из леса под аплодисменты. Но волонтеры сразу останавливают овации. Лишний шум мог еще больше напугать истощенного ребенка. Девочку сразу передали бригаде скорой помощи. Ее искали трое суток около тысячи человек - сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета и Росгвардии, волонтеры и местные жители. Территорию леса прочесывали кинологи с собаками, а сверху лес патрулировали вертолетные группы. Когда увидели следы медведя в лесу, обратились даже за помощью к местным охотникам. Зону поиска расширили до десяти километров. А нашли малышку в полутора километрах от дома. Здесь ее в последний раз оставили родители вместе с бабушкой, когда ушли в лес за грибами.

Сейчас с облегчением может вздохнуть и бабушка, и родители Зарины. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести. За трое суток, проведенных в лесу, ребенок сильно обезвожен и получил переохлаждение. Но самочувствие девочки заметно улучшается. Сейчас она находится в областном медицинском центре под наблюдением врачей.

Елена Сахно, "ТВ Центр".