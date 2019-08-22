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США объяснили испытание нарушающей ДРСМД ракеты

11:53
  • четверг
  • 22 августа 2019

В Пентагоне заявили, что она предназначена для сдерживания КНР

В четверг планы США по размещению и разработке ракет, ранее запрещенных ДРСМД, обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН. В преддверии дискуссий глава Пентагона объяснился: недавние испытания вооружения направлены в первую очередь на сдерживания Китая. Попутно обвинил власти Поднебесной в плохом поведении. Но и Россия без внимания министра не осталась.
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Россия или Китай? Соединенные Штаты никак не могут определиться, кто является для них главной угрозой. На пресс-конференции глава Пентагона, комментируя недавние испытания своей ракеты, назвал сильную экономику и амбиции Поднебесной  - проблемой для благополучия  США, но противостояние России, похоже, сейчас актуальнее, передает "ТВ Центр".

"Ясно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США. Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим — послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия", - отметил Марк Эспер.

Каким образом в одном договоре  можно объединить ракеты, подпадавшие под ДРСМД и СНВ-3, глава Пентагона не пояснил. И хотят ли они вообще продлевать единственный оставшийся документ, сдерживающий гонку вооружения - тоже интрига. Срок действия СНВ-З истекает в начале следующего года.

Чем больше Пентагон делает заявлений, тем очевиднее становится, что США планомерно пытаются развязать себе руки. На этом накануне акцентировал внимание Владимир Путин по итогам встречи с финским президентом.

"Во-первых, слишком быстро американцы испытали эту ракету, слишком быстро после объявления о выходе из договора. В связи с этим есть основания полагать, что работа над этой ракетой, над ее приземлением, это морская ракета, началась задолго до того, как поиск поводов для выхода из договора", - сказал российский лидер.

Впрочем, в самих Штатах зреют разногласия. В Сенате потребовали прекратить гонку вооружений. Демократы осудили разработку оружия, запрещенного Договором о ракетах средней и меньшей дальности. В такой ситуации Дональд Трамп, очевидно, старается усидеть на двух стульях: он, то играет мускулами, то ратует за новые ограничения и уже предложил создать новое соглашение, но уже с участием Китая. Там на фоне последних событий к таким заявлениям относятся скептически.

В четверг состоится экстренное заседание Совета безопасности, созванного Россией и Китаем. На нем будет обсуждать ракетные разработки США и последствия новой гонки вооружения.

Виктор Прокушев, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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