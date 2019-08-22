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Авиашоу и мастер-классы: в Крыму стартует фестиваль "Таврида-АРТ

12:02
  • четверг
  • 22 августа 2019

Участники со всех регионов России

Авиашоу, рок-концерты, театральные постановки и литературные мастер-классы. В Крыму впервые стартовал грандиозный фестиваль творческих сообществ  "Таврида-АРТ", сообщает "ТВ Центр".

Несколько десятков тысяч зрителей. И более пяти тысяч участников - молодых деятелей культуры - со всех регионов страны. Для них это возможность выступить на большой сцене с ведущими артистами, получить поддержку своего творческого проекта и найти единомышленников.

"Здесь и сейчас происходит маленькое чудо. Потому что прямо сейчас рождается новый уникальный фестиваль, аналогов которого не было. Я абсолютно уверен, что жизнь многих из участников поменяется после этого фестиваля. И этому ничего не сможет помешать", - рассказал руководитель оргкомитета фестиваля "Таврида-АРТ" Сергей Кириенко.

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