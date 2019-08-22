Захарова предложила торгующему Крымом Зеленскому помочь с уроками

У президента Украины нелады с дипломатией

Мария Захарова может периодически консультировать Владимира Зеленского в том, что касается дипломатии – "по-братски". Официальный представитель МИД России указала президенту Украины на некоторые ошибки.

Захарова прокомментировала заявление Зеленского, который предложил Москве отдать Крым Украине в обмен на место в G8.

"Вам подсунули бессмысленный набор букв. Государство не может "вновь занять свое место в повестке дипломатии", - обратилась дипломат к украинскому лидеру на своей странице в Facebook. Захарова напомнила, что Россия давно участвует в высокой дипломатии, и в ее высшем международном органе - ООН, пишет Ura.ru.

Представитель МИД России предложила украинскому лидеру свои консультации, пока он не укомплектовал украинское внешнеполитическое ведомство. "А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потроллить, а получилось как всегда", — заметила Захарова. А российский МИД тем временем ждет сигналов от властей в Киеве по решению насущных проблем – и не в соцсетях, а в реальности, заключила дипломат.