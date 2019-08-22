55-летний Брэд Питт перенес операцию ради молодой любовницы

Любовь вынудила актера пойти на отчаянный шаг

Брэд Питт после разрыва с Анджелиной Джоли стал выглядеть моложе и свежее. Это насторожило голливудских журналистов, они отправились к пластическому хирургу с фото актера и попросили специалиста прокомментировать преображение Питта.

"Похоже, что ему сделали операцию на веках. На верхних и нижних веках, известную как блефаропластика", - уверенно заявил пластический хирург доктор Маниш Шах изданию In Touch.

Посмотрев фотографии Брэда и сравнив их со старыми снимками, доктор пояснил: "На старых фото у него под глазами большие "сумки", которые полностью исчезли на кадрах, сделанных после премьеры фильма "Однажды в Голливуде". Это нельзя объяснить только хорошим ночным сном".

Эксперт также считает, что Питт неоднократно посещал косметолога. "Ему сделали лазерную шлифовку под глазами, чтобы сгладить морщины, и ботокс в уголках глаз, чтобы сгладить гусиные лапки. Процедуры сделали актера моложе, при этом он выглядит естественно", - добавил хирург.

Издание In Touch считает, что на такие изменения Питта подтолкнула веская причина. По данным СМИ, актер очарован своей партнершей по фильму "Однажды в Голливуде" Марго Робби. Актриса гораздо моложе 55-летнего Питта, вот ему и проходится соответствовать.

Ранее источники таблоида Life&Style сообщили, что разведенный Брэд якобы "нашел утешение" в Марго. "Когда Анджелина Джоли делала жизнь Питта абсолютным адом, вид Марго всегда вызывал улыбку на его лице", - сказал друг голливудской звезды, пожелавший остаться неназванным.