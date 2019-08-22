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Росконтроль уточнил требования к школьным учебникам

11:24
  • четверг
  • 22 августа 2019

От качества пособий зависит здоровье детей

Эксперты Росконтроля уточнили требования, предъявляемые к школьным учебникам. В ведомстве подчеркивают, что от качества учебных пособий зависят не только знания, но и здоровье детей.
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Вес учебников не должен превышать 300 граммов для 1-4 классов, 400 граммов для 5-6 классов. Старшеклассникам можно носить книги весом до 600 граммов. Более тяжелые учебники могут привести к развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы - в первую очередь к нарушению осанки.

Бумага учебников должна быть белой и достаточно плотной, чтобы сквозь нее не просвечивали буквы, напечатанные на оборотной стороне страницы. В пособиях, предназначенных для первоклассников, размер шрифта должен быть не менее 18 пунктов. В учебниках для второклассников размер шрифта должен быть минимум 16 пунктов, для учеников 3-го класса — не менее 14 пунктов.

Как поясняют эксперты, зрительный аппарат детей младшего школьного возраста недостаточно развит. Слишком мелкий шрифт заставляет учеников напрягаться, что в скором времени приводит к проблемам со зрением, повышенной утомляемости и к снижению успеваемости. Вдобавок, пытаясь разглядеть буквы, ребенок наклоняется к книге. Все это вызывает дискомфорт, который ведет к стрессу. И такая поза не полезна для позвоночника,

В Росконтроле подчеркивают: если вашему ребенку предложили учебник, не отвечающий описанным требованиям, вы можете требовать его замены. Родителям надо помнить, что от качества пособия зависит не только качество знаний, но и здоровье ученика.

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