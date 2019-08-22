Как быть здоровым долго - Полина Киценко рассказала москвичам

Лишние килограммы вернутся очень быстро, если сидеть на жесткой диете

В парке Олимпийской деревни 21 августа в рамках проекта "Здоровая Москва" ЗОЖ-активистка, сооснователь Зеленого марафона "Бегущие сердца" Полина Киценко рассказала о здоровом образе жизни и правильном питании. Она прочитала посетителям парка лекцию "ЗОЖ: краткий курс здоровой жизни, или с чем его едят".

Киценко раскрыла секрет, как снизить вес без вреда для здоровья и как его удержать, а также как чувствовать себя при этом счастливым. "Спорт – практически единственная возможность оставаться здоровым в 21 веке", – отметила Полина.

Спорт дает возможность утилизировать гормоны стресса: во время физической нагрузки выделяются эндорфины. "Мы перезаряжаем свои мысли, и, конечно, расширяем круг общения и интересов. Тренировка должна быть, как пирожок, как конфетка. И если это не так, значит, вы что-то не так делаете", - считает активистка.

У многих желающих избавиться от лишних килограммов не хватает правильной мотивации держать себя в форме. Полина пояснила, что ключевым фактором вести здоровый образ жизни должно быть не стремление соответствовать идеалу, а желание подольше сохранять молодость. Правильно есть нужно для того, чтобы не стареть.

ЗОЖ – это не только физическое здоровье, но и позитивное мышление. "Забота о своем здоровье должна приносить удовольствие", – подчеркнула Киценко.

При этом Полина уверена, что диета – это плохая идея. "Правильное питание – то, которое правильно именно для вас, потому что нет ничего более объективного, чем ваше субъективное. Главная задача каждого человека – найти свой путь, то, что подходит именно ему", - рассказала она.

Только сам худеющий лучше всего знает, от чего он поправляется, от каких продуктов больше энергии, от каких хорошо себя чувствует. "Для меня ЗОЖ – способность добыть себе здоровье своими способами и поддерживать его", – сказала Полина.

Лишние килограммы вернутся очень быстро, если сидеть на жесткой диете. Подобные лишения замедляют метаболизм. И выйдя из диеты, человек будет на обычных продуктах питания набирать еще больше и быстрее, чем до этого. Кроме того, это еще психологически тяжелое мероприятие. Но главный минус диет – они не прививают нам образ здорового питания и жизни.

Желающим привести себя в форму Киценко советует придерживаться принципа 80/20. Если 80% – это правильное питание, то от того, что пару раз в неделю себе можно позволить что-то вредное и любимое, ничего не случится. Потому что всегда выигрывает система. И если 80% времени ей следовать, то никакое удовольствие не способно помешать.

Полина рассказала и о собственном пути к спорту: он начался в зрелом возрасте с беговых лыж. По словам активистки, такая нагрузка развивает не только выносливость, но и иммунитет, а зимние погодные условия и хорошая столичная инфраструктура позволяют эффективно заниматься этим видом спорта.

"После 30 важно получать функциональную нагрузку. И важны именно тренировки на улице. В Москве это легко", – отметила Полина, добавив, что любительский спорт находится на подъеме.

Интересные лекции врачей и экспертов здорового образа жизни ежедневно проходят на площадках в 13 парках столицы — на площади Юности в Зеленограде, в Лианозовском парке, парке "Ангарские пруды", сквере "Отрадное", парке "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", Гончаровском парке, сквере имени Федора Полетаева, парке "Печатники", парке "Садовники", парке "Надежда", парке Олимпийской деревни, зоне отдыха "Мещерское". Всего с момента запуска лектория "Здоровой Москвы" прошло около 600 лекций.

В ближайшие недели с лекциями выступят другие известные эксперты по здоровому образу жизни. Узнать расписание можно на сайте проекта.