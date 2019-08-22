"Титаник" шокировал исследователей ужасными разрушениями

Со временем от корабля останется ржавое пятно

Впервые за 14 лет дайверы спустились к легендарному "Титанику". Исследователи погружались к круизному лайнеру пять раз, обломки засняты с разных ракурсов в качестве 4К. Состояние останков ученых шокировало.

Больше всего на "Титанике" разрушена правая сторона, где находилась каюта капитана. Знаменитая по фотографиям капитанская ванна исчезла, рухнула передняя мачта, превратились в обломки палубная каюта и капитанский мостик. По мнению исследователей, в дальнейшем процесс разрушения корабля будет только усиливаться. Бактерии, глубокие течения и солевая коррозия со временем окончательно уничтожат "Титаник", в итоге от него останется лишь ржавое пятно на морском дне.

Одна из самых страшных морских катастроф 20 века произошла в ночь на 15 апреля 1912 года. Круизный лайнер "Титаник" в водах Атлантики столкнулся с айсбергом. На борту корабля находились 2200 человек, 1500 из них погибли.

Обломки судна покоятся на глубине 3800 метров, в 530 километрах от острова Ньюфаундленд. Их обнаружили в 1985 году. Ранее сообщалось, что поиски "Титаника" были прикрытием для секретных операций ВМС США - океанограф Роберт Баллард помогал американским военным найти две затонувшие подлодки, пишет "Газета.ру".