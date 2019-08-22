Проворовавшийся Порошенко нашел себе занятие в Верховной раде

Экс-президент стал экспертом по внешним связям

Петр Порошенко нашел себе место в Верховной раде Украины нового созыва. Бывший президент записался в комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Кандидатуру политика представила в комитет фракция "Европейская солидарность".

Коллегой Порошенко в деле налаживания международных связей станет музыкант Святослав Вакарчук. Его кандидатуру предложила фракция "Голос". А возглавит комитет Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, скорее всего, представитель партии "Слуга народа" Богдан Яременко, передает "Интерфакс".

Петр Порошенко, видимо, считает, что такой пост в парламенте даст ему больше возможностей для выезда за рубеж. А это для бывшего президента жизненно важно: в отношении политика только на Украине заведено более десятка уголовных дел. Следователи ждут Порошенко на очередной допрос 3 сентября.

Сам же экс-президент со всем семейством сейчас в Норвегии. Политик улетел в Олесунн, известный как центр рыболовецкого туризма, на частном самолете. Подробностей того, как бывший глава государства проводит время на отдыхе, нет – что уже тревожит журналистов.