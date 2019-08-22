ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проворовавшийся Порошенко нашел себе занятие в Верховной раде

12:24
  • четверг
  • 22 августа 2019

Экс-президент стал экспертом по внешним связям

Петр Порошенко нашел себе место в Верховной раде Украины нового созыва. Бывший президент записался в комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Кандидатуру политика представила в комитет фракция "Европейская солидарность".
Из грек в варяги: Порошенко с семьей сбежал в Норвегию

Коллегой Порошенко в деле налаживания международных связей станет музыкант Святослав Вакарчук. Его кандидатуру предложила фракция "Голос".  А возглавит комитет Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, скорее всего, представитель партии "Слуга народа" Богдан Яременко, передает "Интерфакс".

Петр Порошенко, видимо, считает, что такой пост в парламенте даст ему больше возможностей для выезда за рубеж. А это для бывшего президента жизненно важно: в отношении политика только на Украине заведено более десятка уголовных дел. Следователи ждут Порошенко на очередной допрос 3 сентября.

Сам же экс-президент со всем семейством сейчас в Норвегии. Политик улетел в Олесунн, известный как центр рыболовецкого туризма, на частном самолете. Подробностей того, как бывший глава государства проводит время на отдыхе, нет – что уже тревожит журналистов.

Читайте также:
Новости по теме
Петр Порошенко
Петр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.