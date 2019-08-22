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Российские врачи борются за жизнь пострадавшей в турецком бассейне девочки

13:01
  • четверг
  • 22 августа 2019

Состояние 12-летней россиянки крайне тяжелое

Пострадавшую в Турции 12-летнюю россиянку осматривают российские врачи. Группа медиков прибыла из Санкт-Петербурга в Бодрум. Девочка 18 августа купалась в бассейне пятизвездочного отеля, когда ее внезапно затянуло в сливную трубу. Ребенок уже четырежды пережил клиническую смерть.
Девочку из России засосало в трубу бассейна в Турции

"Команда реаниматологов из Петербурга сегодня ночью прилетела в Турцию. Они проведут осмотр девочки и оценят ее состояние", - сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Днем ранее детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов провел видеоконференцию с турецкими врачами. Медик пришел к выводу, что турецкие врачи добились "некоторых успехов". Тем не менее, состояние юной россиянки оценивается, как крайне тяжелое, она в глубокой коме. У ребенка сохраняется отек головного мозга и сердечная недостаточность.

Сейчас больная нетранспортабельна, девочку нельзя перемещать даже в пределах больницы. Врачи надеются, что состояние ребенка улучшится настолько, что им удастся провести необходимые исследования – такие, как КТ и МРТ. По словам Копылова, власти Санкт-Петербурга готовы оказать всю необходимую помощь семье пострадавшей в Турции россиянки.

Тем временем сотрудники генконсульства России в Анталье связались с представителями страховой компании. Там подтвердили, что основные расходы на лечение будут возмещены – в пределах, определенных договором, передает ТАСС.

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