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"Увидела, что рука болтается": подробности ДТП с автобусом в Подмосковье

14:59
  • четверг
  • 22 августа 2019

Пострадали восемь человек

В Подмосковье выясняют обстоятельства ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 8 человек. Рано утром на 69-м километре федеральной трассы М-9 "Балтия" автобус, который следовал из Пскова в Москву, съехал в кювет и перевернулся, передает "ТВ Центр".

По предварительной информации, водитель заснул за рулём. В салоне находились 14 пассажиров. Двоим помощь оказали на месте, 6 человек были госпитализированы.

"Шумно стало, паника у всех, вышла, начала подниматься, увидела, что у меня рука болтается. Мужчина какой-то подошел, который видел все это, из коробки шину сделал, перемотал скотчем, спасибо ему большое за это", - рассказала пострадавшая Анна Сушкова.

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ДТП с уастием автобуса на трассе М9
ДТП с уастием автобуса на трассе М9
ДТП с уастием автобуса на трассе М9
ДТП с уастием автобуса на трассе М9
ДТП с уастием автобуса на трассе М9
ДТП с уастием автобуса на трассе М9
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