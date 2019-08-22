"Увидела, что рука болтается": подробности ДТП с автобусом в Подмосковье

Пострадали восемь человек

В Подмосковье выясняют обстоятельства ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 8 человек. Рано утром на 69-м километре федеральной трассы М-9 "Балтия" автобус, который следовал из Пскова в Москву, съехал в кювет и перевернулся, передает "ТВ Центр".

По предварительной информации, водитель заснул за рулём. В салоне находились 14 пассажиров. Двоим помощь оказали на месте, 6 человек были госпитализированы.

"Шумно стало, паника у всех, вышла, начала подниматься, увидела, что у меня рука болтается. Мужчина какой-то подошел, который видел все это, из коробки шину сделал, перемотал скотчем, спасибо ему большое за это", - рассказала пострадавшая Анна Сушкова.