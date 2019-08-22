Собянин поздравил россиян с Днем государственного флага

По словам мэра Москвы, флаг - это символ славы и память о великих событиях

В России в четверг отмечают День государственного флага. В этом году триколору - 350 лет. По мнению историков, в 1669 году в деревне Дединово Луховицкого района Московской области был спущен на воду первый русский военный корабль "Орел" и на его борту и подняли трёхцветный флаг.

С праздником москвичей поздравил мэр столицы Сергей Собянин. На своей странице в Twitter глава города отметил, что с триколором россияне покоряли моря, сражались за Родину, брали новые высоты в спорте, гордились страной. Это символ славы и память о великих событиях.