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Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Давыдково"

14:52
  • четверг
  • 22 августа 2019

Тоннель построят по "испанской технологии"

До конца года в Москве будет запущен тоннелепроходческий комплекс от станции метро "Можайская" до "Давыдково" Большой кольцевой линии. Ход работ в четверг осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Здесь построят тоннель по так называемой "испанской технологии" - с остановочными платформами по бокам. Станция "Давыдково" улучшит транспортное обслуживание районов Можайский и Фили-Давыдково, а также снизит загрузку центральных пересадочных узлов метро и южных участков Арбатско-Покровской и Сокольнической линий.

"Этот район достаточно такой сложный. Здесь порядка 240 домов попало под реновацию в двух районах, и, конечно, здесь будет большое строительство, и увеличение количества жителей, поэтому станция метро здесь серьезным образом улучшит транспортную ситуацию. Улучшит ситуацию для трех прилагающих районов Москвы. Это около 380 тысяч жителей. Кроме того, конечно, снизит нагрузку на Аминьевское шоссе, на Кутузовский проспект, в целом улучшит транспортную ситуацию. ", - отметил Собянин.

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