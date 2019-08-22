"Мой район": как меняется Южное Тушино

Жители оставляют свои пожелания по благоустройству на сайте "Мой район"

Район Москвы, в котором есть всё: и жилые кварталы, и промышленные объекты и зелёные массивы. В Южном Тушине не хватало разве что Кремля. Но и его недавно построили - по просьбам горожан, которые оставляли свои пожелания по благоустройству на сайте "Мой район".

Только за этот год в Северо-Западном округе Москвы благоустроили десятки скверов, парков и бульваров. Среди них Дубовая роща. Здесь установили скамейки и освещение, передает "ТВ Центр".

Посреди спальных кварталов расположен Сходненский ковш. Так его назвали из-за того, что трех сторон он окружен крутыми берегами. Словно природный амфитеатр. Об этом месте ходит множество легенд. Якобы, это посадочная площадка НЛО или место падения метеорита. А третьи и вовсе считают, что это территория бывшего вулкана. Впрочем, эксперты говорят, что загадочное углубление образовалось еще в послеледниковый период из-за течения реки Сходни.

14 видов животных, обитающих в этом районе, занесены в Красную книгу Москвы. А в средние века здесь были деревни. И даже разбойники встречались на проселочных дорогах. Будто бы именно в этих местах останавливалось войско Лжедмитрия II – Тушинского вора. Поговаривают, что и клады здесь сокрыты.

Но настоящим жемчужиной жители Тушино считают Усадьбу Братцево с ухоженным английским парком. Все тут проникнуто романтикой и только счастливыми воспоминаниями. Эти угодья режиссеры выбирали для съемок советских кинофильмов - "Война и мир", "Отцы и дети" и "О бедном гусаре замолвите слово".

К слову, эти картины можно посмотреть еще на пленке в кинотеатре "Полет". Его здание тоже историческое. Словно, маленький замок в лесу, который построили в конце 40-х пленные немцы. Это был дом культуры.

Вообще с полетом здесь связано многое. Даже на гербе района – винт самолета. Это символ промышленности района. Раньше здесь был своего рода авиационный центр столицы, да и сейчас продолжает работать и Тушинский машиностроительный завод. В военное время он выпускал фронтовые истребители.

Один из старейших районов Москвы имеет четкую географию: на западе – зеленые массивы, на юге – промышленные объекты, а жилые кварталы занимают северо-восточную часть. Именно это и делает Южное Тушино таким компактным, но экологичным.

Елена Макарова, "ТВ Центр".