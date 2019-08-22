ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как происходит отливка памятника для Ржевского мемориала

15:14
  • четверг
  • 22 августа 2019

25-метровая скульптура должна стать частью Ржевского мемориала

В Подмосковье приступили к отливке элементов памятника советскому солдату, который установят на насыпном кургане в Тверской области - там, где в Ржевской битве наши войска потеряли почти полмиллиона человек.

Советский воин над взмывающей в небо стаей журавлей - словно строки Расула Гамзатова, запечатлённые в бронзе. Над 25-метровой скульптурой, которая должна стать частью Ржевского мемориала к 75-летию Победы, ежедневно работают больше полусотни мастеров, передает "ТВ Центр".

По эскизам автора скульптуру выполнили в натуральную величину из глины, а затем разделили на 600 частей. Теперь в подмосковном литейном цеху по ним сделали клише, куда заливают бронзу.

Один из авторов монумента Андрей Коробцов с нескрываемым восторгом рассматривает уже готовые бронзовые фрагменты. Вместе с архитектором Константином Фоминым они долго подбирали и готовили эскиз, который представили на голосование.

За их работу взыскательное жюри проголосовало практически единогласно. С выбором полностью согласилась и общественность. Сам автор признаётся - когда видит даже отдельные части памятника, которые успели отлить, сердце начинает биться чаще.

В ближайшее время закончат отливать все фрагменты скульптуры, затем их сварят в единое целое. Чтобы потом перевезти в те места под Ржевом, откуда не вернулось больше полумиллиона солдат.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Формы для отливки фрагментов бронзовой фигуры солдата для Ржевского мемориала
Формы для отливки фрагментов бронзовой фигуры солдата для Ржевского мемориала
Загрузка бронзы в печь в литейном цехе
Загрузка бронзы в печь в литейном цехе
Макет Ржевского мемориала
Макет Ржевского мемориала
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.