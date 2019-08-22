Как происходит отливка памятника для Ржевского мемориала

25-метровая скульптура должна стать частью Ржевского мемориала

В Подмосковье приступили к отливке элементов памятника советскому солдату, который установят на насыпном кургане в Тверской области - там, где в Ржевской битве наши войска потеряли почти полмиллиона человек.

Советский воин над взмывающей в небо стаей журавлей - словно строки Расула Гамзатова, запечатлённые в бронзе. Над 25-метровой скульптурой, которая должна стать частью Ржевского мемориала к 75-летию Победы, ежедневно работают больше полусотни мастеров, передает "ТВ Центр".

По эскизам автора скульптуру выполнили в натуральную величину из глины, а затем разделили на 600 частей. Теперь в подмосковном литейном цеху по ним сделали клише, куда заливают бронзу.

Один из авторов монумента Андрей Коробцов с нескрываемым восторгом рассматривает уже готовые бронзовые фрагменты. Вместе с архитектором Константином Фоминым они долго подбирали и готовили эскиз, который представили на голосование.

За их работу взыскательное жюри проголосовало практически единогласно. С выбором полностью согласилась и общественность. Сам автор признаётся - когда видит даже отдельные части памятника, которые успели отлить, сердце начинает биться чаще.

В ближайшее время закончат отливать все фрагменты скульптуры, затем их сварят в единое целое. Чтобы потом перевезти в те места под Ржевом, откуда не вернулось больше полумиллиона солдат.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".