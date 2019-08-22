Детеныши сурикатов родились в Московском зоопарке (видео)

Зверьки уже окрепли

У сурикатов в Московском зоопарке появились детёныши. Родились они в середине июля, но первые недели жизни провели в тёплой норе, где мама согревала и кормила их. Еду ей приносили другие сурикаты, передает "ТВ Центр".

Теперь же детёнышей начали выводить на поверхность. Первым делом состоялся ритуал знакомства. Их осмотрели и обнюхали все члены группы. У сурикатов детёнышей опекают сразу несколько старших самок, хотя рождаются они у одной доминантной особи. Сейчас маленькие зверьки учатся главным навыкам - копать и охотиться.