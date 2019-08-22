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Детеныши сурикатов родились в Московском зоопарке (видео)

15:20
  • четверг
  • 22 августа 2019

Зверьки уже окрепли

У сурикатов в Московском зоопарке появились детёныши. Родились они в середине июля, но первые недели жизни провели в тёплой норе, где мама согревала и кормила их. Еду ей приносили другие сурикаты, передает "ТВ Центр".

Теперь же детёнышей начали выводить на поверхность. Первым делом состоялся ритуал знакомства. Их осмотрели и обнюхали все члены группы. У сурикатов детёнышей опекают сразу несколько старших самок, хотя рождаются они у одной  доминантной особи. Сейчас маленькие зверьки учатся главным навыкам - копать и охотиться.

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