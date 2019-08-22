"Недолюди": польский ресторан отказался принимать на работу украинцев

Владельцу грозят тюрьмой

Скандал разразился в польском городе Гдыня. Владелец одного из ресторанов разыскивал кандидата на вакантное место шеф-повара. В объявлении было указано, что его авторы просят не обращаться к работодателям "никаким украинцам или другим подобным".

Пользователи возмутились подобными формулировками, усмотрев в них признаки ксенофобии. Однако представители ресторана стояли на своем – в ответ на упреки они подчеркивали, что рады всем клиентам, "кроме недолюдей".

Однако в Польше не только активная сетевая общественность – там существует орган под названием "Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения". Его представители обратились в городскую прокуратуру и Национальную инспекцию труда. Если вина ресторатора будет доказана, то ему, согласно польским законам, грозит до двух лет заключения.

Адвокат владельца заведения, комментируя обвинение, заявил, что объявление отражает позицию не всего коллектива, а лишь его составителя, пишут "Известия" со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.